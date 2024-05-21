مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في جلسة أمام مجلس الأمن بأن إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة بشكل متعمد، وتستخدم التجويع كأداة حرب ضد القطاع. جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح منصور أن إسرائيل قررت إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح باستخدام القوة لتجويع القطاع، مطالبًا تل أبيب بالانسحاب الفوري من قطاع غزة.

وأشار منصور إلى أن إسرائيل تعادي المجتمع الدولي بأكمله وكل الشعب الفلسطيني، متهمةً إياها بفرض نزوح قسري على أهالي القطاع دون الاكتراث بالنداءات والاحتجاجات العالمية. وأضاف أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بجرأة متناهية.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لوضع حد لما وصفه بـ"مجازر الاحتلال"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.