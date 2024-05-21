زيلينسكي يتهم حلفاءه الغربيين بالتأخر الدائم في تقديم المساعدات

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية، بالبطء الشديد في تسليم المساعدات العسكرية لكييف، مشيرا إلى أنهم في كل مرة يتأخرون لمدة عام تقريبا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبلنا أولا ثم من قبل الجميع معا، تتأخر حوالي عام".

واستشهد زيلينسكي بنظام الدفاع الجوي باتريوت كمثال على ذلك، قائلا إن توريد هذه الأنظمة من قبل الغرب يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكن قبل ذلك خطوتين إلى الخلف.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.