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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية

موقع الحريق
موقع الحريق
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بالعمرانية، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
حريق شقة 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 29 بشارع السادات بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية