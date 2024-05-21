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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة "ياسمين تيسير" من قرية الجلمة شمال جنين

الأسيرة المحررة ياسمين
الأسيرة المحررة ياسمين تيسير
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة المحررة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (41 عامًا) من قرية الجلمة شمال جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال "ياسمين" بعد استدعائها لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في معسكر الجلمة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسيرة ياسمين، هي أم لأربعة أبناء، كانت قد أمضت خمس سنوات في سجون الاحتلال قبل أن يُفرج عنها في عام 2019.
وفي الأول من مارس عام 2022، اعتُقلت مرة أخرى، وتم الإفراج عنها في صفقة التبادل الأخيرة عام 2024.

ومساء أمس الاثنين، استشهد أربعة فلسطينيين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79،652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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