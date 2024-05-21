مندوب مصر بمجلس الأمن: الوضع في غزة وصل إلى حد المجاعة

قال مندوب مصر لدى مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، إن الوضع في غزة قد وصل إلى حد المجاعة، محذرًا من التداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن استمرار الحصار والعمليات العسكرية في المنطقة، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار السفير عبد الخالق إلى أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح قد جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني، مما يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من حدة الأزمة.

وأضاف السفير عبد الخالق، أن "إسرائيل تهدف منذ بداية الحرب إلى جعل قطاع غزة غير قابل للحياة"، مؤكدًا أن هذا النهج يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

كما أكد السفير المصري أن استمرار العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أمر مرفوض، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد وفتح المعابر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ الأرواح.