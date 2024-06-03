الأرصاد اليابانية تحذر من إمكانية حدوث انهيارات أرضية عقب زلزال "إيشيكاوا"

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين اليوم /الاثنين/، من إمكانية حدوث انهيارات أرضية عقب الزلزال الذي ضرب محافظة "إيشيكاوا" وبلغت قوته 5.9 درجة.



ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئول بارز بالوكالة قوله - في مؤتمر صحفي - إنه يتعين على المواطنين البقاء في حالة تأهب في ظل إمكانية حدوث انهيارات أرضية، كما حذر من احتمالية حدوث هزات أرضية جديدة خلال الأسبوع المقبل.



وقد وقع الزلزال اليوم في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، على عمق 10 كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال.