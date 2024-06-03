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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع جالانت وجانتس مقترح وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن
بلينكن
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ناقش وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد هاتفياً مع وزيرَين إسرائيليَّين مقترح وقف إطلاق النار في غزّة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه، وفق ما أفادت وزارة الخارجيّة الأميركيّة.

وتحدّث بلينكن مع كلّ من الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت، بحسب ما قالت الخارجيّة الأمريكيّة في بيانَين منفصلين. 

وفي كلا الاتّصالين «أشاد» بلينكن بإسرائيل لتقديمها هذا المقترح الذي أكّد أنّ مسؤوليّة الموافقة عليه تقع الآن على عاتق حركة «حماس»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بلينكن أن مقترح وقف إطلاق النار يعزز مصالح إسرائيل الأمنية على الأمد الطويل. كما بحث بلينكن هاتفياً المقترح مع غانتس، مؤكداً أنه يعطي فرصة لتحقيق الهدوء على حدود إسرائيل مع لبنان.

وميدانياً استهدفت الضربات الإسرائيلية المتواصلة مناطق عدّة في قطاع غزة الأحد، بما في ذلك مدينة رفح، غداة دعوة الوسطاء الدوليين إسرائيل وحركة «حماس» إلى «إبرام» اتفاق على وقف إطلاق النار، بعد نحو ثمانية أشهر على اندلاع الحرب. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» الأحد مقتل 60 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 36439، غالبيتهم مدنيون، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

 

وزير الخارجي ة الأمريكي أنتوني بلينكن الأمريكي ة المقترح