من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس الترم الثاني 2024

يُمكن لطلاب محافظة السويس الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بنسبة 86.67 %، اليوم الأحد، بمبنى الديوان العام، بحضور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 14308 طالب، غائب 299 وحضر 12142 طالب، وجاء فى المركز الأول إدارة جنوب التعليمية بنسبة 92.13 % والمركز الثانى إدارة شمال بنسبة 89.9 % والمركز الثالث ادارة الجناين بنسبة 65.66% .

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

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محافظ السويس يهنئ طلاب الصف الثالث الإعدادي

وقدم محافظ السويس التهنئة الصف الثالث الإعدادي بمناسبة نجاحهم هذا العام متمنيا لهم التوفيق والاستمرار فى التفوق، كما تقدم بالشكر الى مدير التربية والتعليم وجميع العاملين على مجهودهم لنجاح المنظومة التعليميه معبرا عن سعادته لحصول 8 طالب من الأوائل من المدارس الحكومية.

وطالب محافظ السويس الاستعداد الجيد والكامل من الآن لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وحرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس على اتباع أقصى درجات الدقة والعدالة في عملية التصحيح، مع الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي: