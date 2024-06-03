سكرتير عام البحيرة يبحث مدى إمكانية الاستفادة من أصول مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة

عقد الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع بشأن دراسة مدى امكانية الاستفادة من اصول مصنع التغذية المدرسية من قبل بعض المستثمرين داخل المحافظة.

وحضر الإجتماع كلًا من:" المهندس محمد محمد عبد السلام تركى، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة والمهندس هانى حسن عودة، مدير مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة والمهندس محمد صلاح بكر، مشرف عام مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة.

وبدأ الاجتماع باستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دورى رقم 115 لسنة 2024 بشأن دراسة مدى امكانية الاستفادة من أصول مصنع التغذية المدرسية من قبل بعض المستثمرين داخل المحافظة بعد التنسيق مع وزارة الزراعة في استغلال المصنع وتحديد نوع النشاط الملائم للمنشأ .

وحدد يوم الثلاثاء الموافق4/6/2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً لمعاينة الموقع للوقوف على امكانيات المصنع وتكليف ادارة مصنع التغذية المدرسية بحصر القوى الفعلية للعمالة والامكانيات الموجودة بالمصنع.