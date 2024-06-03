ads
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام البحيرة يبحث مدى إمكانية الاستفادة من أصول مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع بشأن دراسة مدى امكانية الاستفادة من اصول مصنع التغذية المدرسية من قبل بعض المستثمرين داخل المحافظة.

وحضر الإجتماع كلًا من:" المهندس محمد محمد عبد السلام تركى، مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة والمهندس هانى حسن عودة، مدير مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة والمهندس محمد صلاح بكر، مشرف عام مصنع التغذية المدرسية بالبحيرة.

وبدأ الاجتماع باستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دورى رقم 115 لسنة 2024 بشأن دراسة مدى امكانية الاستفادة من أصول مصنع التغذية المدرسية من قبل بعض المستثمرين داخل المحافظة بعد التنسيق مع وزارة الزراعة في استغلال المصنع وتحديد نوع النشاط الملائم للمنشأ .

وحدد يوم الثلاثاء الموافق4/6/2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً لمعاينة الموقع للوقوف على امكانيات المصنع وتكليف ادارة مصنع التغذية المدرسية بحصر القوى الفعلية للعمالة والامكانيات الموجودة بالمصنع.

السكرتير العام المساعد كامل غطاس السكرتير العام المساعد محافظة البحيرة محافظة البحيرة اليوم مصنع التغذية المدرسية