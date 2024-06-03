صرف مستحقات 478 شركة من المرحلة السابعة لمبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لـ478 شركة باجمالي 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

وقال الوزير، إن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ ٢٠ شركة باجمالي مساندة ٧٠ مليون جنيه، مشيرة إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وأيضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة .

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم الصرف في 27 يونيو القادم وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.