نتنياهو يدعو بن غفير لاجتماع للإطلاع على العرض الإسرائيلي لصفقة التبادل

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاجتماع اليوم للاطلاع على العرض الإسرائيلي لصفقة تبادل، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

هذا وبالتزامن مع إطلاق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إشارة حول صفقة الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق الخطة الثلاثية المراحل التي طرحها قبل أيام الرئيس الأميركي جو بايدن، كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تهديداته.

فقد أكد في فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه إذا واصل رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة فسنحل الحكومة.