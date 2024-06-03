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الإثنين 03 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: استمرار رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة

صيانة الأعمدة الكهربائية
صيانة الأعمدة الكهربائية بكفرالشيخ
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تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة والأعمدة، بعددًا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد 10 اعمدة أنارة متالهكة بطريق دسوق-كفرالشيخ، بنطاق قرى الكنيسة وشابة وشباس الملح.

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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أعمدة الكهرباء أعمال تطوير ورفع كفاءة رفع كفاءة منظومة الإنارة صيانة كشافات الإنارة محافظ كفرالشيخ