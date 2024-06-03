المرشد الإيراني يطالب الفصائل الفلسطينية بعدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

طالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فصائل المقاومة الفلسطينية بعدم قبول مفاوضات التسوية ووقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خامنئي في كلمة له اليوم الاثنين، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أن المنطقة كانت بحاجة لعملية مثل طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء في الوقت المناسب لتغيير المعادلات بالمنطقة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية يدعمون إسرائيل، مؤكدًا أنه لا مجال لإنقاذها من المأزق الذي دخلت إليه في غزة، وأن إسرائيل ستضطر للتراجع في النهاية، مبينًا أن عملية طوفان الأقصى أحبطت مخططات إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وإيقاع جنود من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية.