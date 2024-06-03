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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد وجود مرضى يصعب الوصول إليهم في رفح وخان يونس

أحداث غزة
أحداث غزة
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قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الدكتور بشار مراد، إن الهلال يقدم الخدمات الصحية والإغاثية للضحايا الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، مؤكدا أن هناك مرضى عالقون في رفح ويصعب الوصول إليهم، حيث لا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إلى جميع المناطق جنوبي القطاع بما فيها رفح وخان يونس.


وأضاف مراد - في مداخلة هاتفية مع قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الاثنين/ - أن "هناك 3 مستشفيات فقط لا تزال تعمل من بين 136 مستشفى تابع للسلطات الصحية في غزة داخل القطاع، حيث تم إعادة العمل في مستشفى الأمل"، مشيرا إلى أنه تم إخلاء جميع المستشفيات في رفح بما فيها مستشفى ميداني للهلال الأحمر. 
 

لهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الخدمات الصحية والإغاثية للضحايا الفلسطينيين غزة