مكتب رئيس وزراء إسرائيل: مسودة صفقة تبادل الأسرى مع «حماس» لا تتضمن وقف الحرب

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن مسودة اقتراح صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» لا تتضمن أي بند لوقف الحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان قد هدد بالاستقالة من الحكومة وحلها إذا ما تمت الموافقة على مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي طرحها الجمعة وتضمنت خطة من ثلاثة مراحل تؤدي في نهايتها إلى وقف القتال.

وكتب بن غفير، آنذاك عبر منصة إكس «الصفقة كما عرضت تفاصيلها ليست نصراً كاملاً، بل هزيمة كاملة».

وأعلن بايدن يوم الجمعة أن إسرائيل قدمت اقتراحا شاملا جديدا يتضمن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

إلى ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الاثنين، بأن وفداً من وزارة الدفاع الإسرائيلية بحث في واشنطن مع كبار المسؤولين الأميركيين ما تصفه إسرائيل بالتهديد الإيراني.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي، الذي ترأسه المدير العام بوزارة الدفاع إيال زمير، أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية تناولت أيضاً «توريد العتاد اللازم للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كما ناقش الطرفان «استمرار عمليات القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة (حماس) وإعادة الرهائن» في قطاع غزة، وفق الصحيفة.