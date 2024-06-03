بعد الاستقرار على رحيله.. الأهلي يبدأ تسويق كريستو

استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو جناح الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في صريحات إذاعية أن اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو أصبح رحيله عن الفريق مسائلة وقت، وبدأ الأهلي في تسويقه حالياً للاستفادة منه مادياً في ظل عدم قناعة “كولر” باللاعب وتعرضه للإصابات باستمرار.

وأشاد أحمد شوبير بإمكانيات “كريستو” خاصة بعد المستوى الذي يقدمه مع منتخب تونس للشباب، ولكن اللاعب التونسي الشاب لم يتأقلم مع أجواء النادي الأهلي ويشعر بالعزلة.

يذكر أن هناك استقرار داخل النادي الأهلي على إحداث تغييرات في ملف اللاعبين الأجانب برحيل الثلاثي أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج والتعاقد مع مدافع ومهاجم أجنبي سوبر في الميركاتو الصيفي بالإضافة لظهير أيسر .