رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المنشآت الجديدة للفرع في إنجامينا

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور على محمد عبد المحسن القائم باعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عبد الله زكى المنسق العام للفرع بانجمينا، المنشآت الجديدة لفرع جامعة الإسكندرية بمنطقة توكرا - إنجامينا.

وكان برفقتهم الدكتور محمد صالح دوسة رئيس جامعة انجمينا، ونواب الجامعة وأعضاء هيئة تدريس، وطلاب وخريجى الفرع فى مشهد ترحيبى لافت يعبر عن حبهم وتقديرهم لجامعة الإسكندرية.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بما تم إنجازه بالفرع، وتأسيسه علي أعلي مستوى بدعم وتمويل الدولة المصرية، ليكون فرعاً رائداً علي مستوي دولة تشاد ومنطقة وسط وغرب افريقيا، ويتواكب مع مستجدات العملية التعليمية والبرامج الجديدة المزمع إنشاؤها بالفرع.

وأشار رئيس الجامعة إلى الاتفاق على تخصيص جزء من أرض الفرع لإنشاء مزرعة بحثية زراعية وحيوانية تعليمية ويكون لها دور إنتاجي وتصنيعي زراعي وحيواني وتساهم في تنمية الثروة الحيوانية والجوانب الزراعية والصناعية المرتبطة بأنشطتها.

كما سيتم في الفرع انشاء مركز طبي تخصصي فى تخصصات العيون والنساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان، ويكون نواة لخدمة البرامج الطبية المزمع انشاؤها بالفرع.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجانبين المصري والتشادى على تحقيق شراكة بصورة حقيقية، ليكون الفرع منارة للعلم بدولة تشاد والدول الأفريقية المجاورة، ويوفر حزمة من الخدمات التعليمية الجيدة، ويفتح آفاق جديدة للتعليم في وسط وغرب أفريقيا ببرامج تعليمية رائده بعضها بدرجات مزدوجة مع الجامعات العالمية.