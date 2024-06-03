ضبط المتهم بسرقة "توك توك" بالإكراه في أكتوبر

رصدت الاجهزة الامنية ما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "إكس" حول مقطع فيديو تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بضرب شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" بزعم قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23/5 الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من بعض الأهالى بتمكنهم من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال شروعه فى سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه من قائدها بدائرة القسم بإستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه".. وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.