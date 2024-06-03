إطلاق مبادرات للتوعية بخطورة المخدرات في الأندية الرياضية (فيديو)

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن إطلاق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمبادرات التوعوية داخل الأندية الرياضية، يأتي لضرورة رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأضاف “وهبة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدي البلد” اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عددا من الأنشطة التوعية لزوار الأندية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي.

وأوضح، أن الصندوق يقوم بتنفيذ الأنشطة التوعوية في المدارس الإعدادية والثانوية طوال فترة الدراسة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج التوعية في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع وعى الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان.