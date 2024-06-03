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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين 3 يونيو، واستقرار في حالة الطقس، على الرغم من استمرار الموجة الحارة على معظم أنحاء الجمهورية.

سجلت درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى 28 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة لتصل إلى 30، مع سرعة رياح 16 كم/ساعة، وارتفاع نسبة الوطوبة والتي سجلت 53%.

تفاصيل حالة الطقس

وقد أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار تعرض مصر لموجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق. 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقدمت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

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