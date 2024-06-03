بعد رفضه عرض القادسية.. الأهلي يستقر على تجديد عقد محمد الشناوي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من نادي القادسية السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وصعد نادي القادسية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل ويسعى للتعاقد مع صفقات قوية للمنافسة في الدوري السعودي في ظل الصراع بين الأندية على ضم اللاعبين وعلى رأسهم محمد الشناوي.

وكشف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن محمد الشناوي تلقى عرضا مغريا من نادي القادسية السعودي ولكن حارس مرمى وقائد فريق الأهلي رفض العرض خاصة أنه يرغب في اللعب مع كبار الدوري السعودي مثل النصر أو الهلال واتحاد جدة وهو الأمر الذي جعله يرفض نهائيا فكرة الانتقال لنادي القادسية رغم المقابل المادي الكبير المعروض من النادي السعودي الوافد حديثا إلى دوري روشن للمحترفين.

مفاوضات الأهلي لتجديد عقد الشناوي

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لتجديد عقد الحارس الدولي للاستمرار مع الفريق في السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع الشناوي عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 في تصفيات مونديال 2026.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد عقد محمد الشناوي خاصة وأن إصابة الحارس الدولي الأخيرة والتي أبعدته عدة أشهر عن الملاعب كانت السبب في تأجيل حسم هذا الملف بطلب من الشناوي لتأجيل حسم ملف تجديد عقده بعد إصابته.

نهاية عقد محمد الشناوي مع الأهلي

وينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي في يونيو 2025 ويرغب الأهلي في تعديل عقد الحارس الدولي وتمديده لينتهي في يونيو 2027 للحفاظ على استقرار الفريق خاصة وان النادي مقبل على مشاركات كثيرة في الموسم المقبل منها كأس الإنتركونتينينتال ودوري السوبر الأفريقي ودوري أبطال افريقيا والسوبر الأفريقي بالإضافة للبطولات المحلية.

محمد الشناوي مع منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو



اختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، والتي ضمت 26 لاعبا، هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف و ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام وإبراهيم عادل.