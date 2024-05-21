وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق

أجرى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم جولة ميدانية بالمرور على الوحدة الصحية بقرية فوكه التابعة لإدارة الضبعة الصحية، وأحال بعض العاملين بالوحدة الصحية للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمديرية بسبب تغيبهم عن العمل دون سند قانوني.

سالم: لن ولم يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين أو المتغيبين عن العمل

وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح على أنه لن ولم يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية على مستوى الإدارات الصحية التابعة للمديرية.

وجاء ذلك استمرارا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، وضمن جولته الميدانية بمنتصف الليل بالوحدة الصحية بفوكة، والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية.

وكيل الوزارة يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور شادى شاهين، والدكتور سامى صالح، وشعبان إبراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري جولة ميدانية ومفاجأة، للمرور على الوحدة الصحية بفوكة التابعة لإدارة الضبعة الصحية للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث اي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة.

وكيل صحة مطروح: يؤكد على تواجد القوى البشرية على رأس العمل

حيث بدأ وكيل الوزارة جولته متفقدا الاستقبال، والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من المستلزمات والأدوية.

وكيل صحة مطروح: على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين

وفى نهاية الزيارة أكد على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضى، ومؤكدًا على أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة؛ من أجل توفير خدمة طبية متميزة لجميع مواطني محافظة مطروح.

وكيل صحة مطروح" يحيل المتغيبين بالوحدة الصحية بفوكة للتحقيق

IMG-20240521-WA0002

IMG-20240521-WA0000

IMG-20240521-WA0003

IMG-20240521-WA0001

IMG-20240521-WA0005