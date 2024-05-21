دفن جثة مسن عثر عليه مشنوقا داخل شقته في الهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة مسن عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمنطقة الهرم، عقب مناظرة جثته وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص تبين العثور علي جثة مسن داخل كيس أسود ومعلق بحبل مربوط نهايته بمأسورة غاز، وبسؤال أسرته أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته لمعاناته من أزمة نفسية نتيجة إصابته بمرض السرطان.

ولم يتهم أسرته أحد بالتسبب في ذلك وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.