مصرع وإصابة 7 اشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع سيدة وطفليها وإصابة ٤ آخرون في انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية برويش التابع لمركز شرطة العياط، وانتقل فريق من رجال التحقيق إلى موقع الحادث واجري المعاينة التصويرية له، وكلفت بانتداب لجنة هندسية لفحص العقار، عقب مناظرة جثامين الضحايا والتصريح بدفنهم بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاتهم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن 3 جثث لأم وطفلين، فيما أصيب 4 آخرون هم كل من: أحلام حسن كامل 27 سنة، شيماء فرج 30 سنة، محمود بدر 21 سنة ورقية عمر سيد 12 سنة نقلوا إلى مستشفى العياط للعلاج



تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار منزل بقرية برويش بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز نتيجة تسرب للغاز داخل منزل مكون من طابقين مما تسبب في انهيار نتج عن الحادث مصرع سيدة وطفلين وإصابة 4 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.