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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مديري الكليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع مديري الكليات ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، والذي يحرص رئيس الجامعة على عقده شهرياً لمتابعة سير العمل بالكليات، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

واستهل الدكتور منصور حسن الاجتماع بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأجرى رئيس جامعة بني سويف حواراً مفتوحاً مع المديرين للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كافة التحديات التى تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها منظومة العلاج والتأمين الطبي للعاملين، موجهاً بعقد مجموعة من الدورات التدريبية على  إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإدارة الكوارث، والإسعافات الأولية، وتدريب العاملين على الحماية المدنية بشكل عملي وتطبيقها داخل الكليات والإدارات.

وشدد الدكتور منصور على الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المعامل والقاعات والمدرجات وكافة اللجان والعمل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب

اجراءات السلامه والصحه المهنيه التهنئة للإخوة الأقباط الدكتور منصور حسن السلامة والصحة المهنية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني