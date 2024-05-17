مريض يطعن ممرضاً في مستشفى كوم أمبو بعد مشادة كلامية

وقعت مشاجرة دامية في مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، حيث طعن مريض ممرضاً بسلاح أبيض "مطواة" أثناء محاولة تقديم العلاج.

مريض يطعن ممرضاً في مستشفى كوم أمبو بأسوان بعد مشادة كلامية

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث مشادة كلامية بين المريض والممرض أثناء تلقي العلاج، تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، ليقوم المريض بطعن الممرض بالمطواة، وتدخل مرافقو المريض في المشاجرة، ما أدى إلى ازدياد حدة التوتر.

تمكنت قوة من رجال المباحث من مركز شرطة كوم أمبو من فض المشاجرة والقبض على جميع أطرافها.

تم اصطحاب المتهمين إلى نقطة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.