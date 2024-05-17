قمة الدوري السعودي.. رونالدو يقود النصر أمام الهلال

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره الهلال على ملعب الأول بارك، في قمة الدوري السعودي التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام الهلال، حيث يتواجد على رأس هجوم العالمي رفقة السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى.

ويبدأ الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو مونتيرو أساسيان في تشكيل العالمي، بالإضافة إلى الإسباني إيمريك لابورت والبرازيلي أليكس تيليس.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 77 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ89 نقطة، والذي حسم اللقب لصالحه منذ الجولة الماضية.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.