سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة

سيتوجه مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، إلى السعودية وإسرائيل في نهاية الأسبوع، وفقا لمسؤول أمريكي، حيث توقفت مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس، بينما تواصل إسرائيل التهديد بتكثيف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا توغلا بريا كبيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح حتى الآن، بينما كرروا تحذير بايدن من أنه إذا اتخذت إسرائيل مثل هذه الخطوة، فإن الولايات المتحدة ستكف عن إرسال شحنات أسلحة هجومية إضافية إلى حليفها.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم لا يعتزمون شن عملية عسكرية كبيرة في رفح حتى تجري المزيد من المحادثات بين الجانبين، بما في ذلك الاجتماعات المختلفة التي يعتزم سوليفان عقدها خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء وجوده في إسرائيل، وفقا للمسؤول الأمريكي.

وتأتي رحلة سوليفان إلى السعودية أيضا في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.