شيريهان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده : "كل سنة وأنت أسطورة لا تتكرر"

هنأت الفنانة شريهان الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، اليوم ١٧ مايو، برسالة تحمل التقدير والإحترام لتاريخ حافل للفنان عادل إمام.

كتبت الفنانة شريهان منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مع صورة تجمعها مع الفنان عادل إمام، لتشارك بها الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا.

الفنانة شيريهان والفنان عادل إمام



نص الرسالة "دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به، كل سنه وانت طيب وأسطورة لن تتكرر، شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام".

وتابعت "أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مشرف، ورحلة عطاء تعطي بهجه ومتعه وسعادة ورحلة عطائك لا تزال تتمتع بها كل الأجيال".

وإختتمت رسالتها "رحلتك درس عطاء والتزام واحترام للفن والفنان والكلمة المحسوبة، والعائلة الجميلة المحترمة، كل سنه وانت عادل إمام الزعيم".

يشار الى أن الفنان عادل إمام شارك الفنانة شيريهان فى فيلم "خلي بالك من عقلك"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، الفيلم بطولة عادل إمام، جلال الشرقاوي، شيريهان، ومجموعة كبيرة من النجوم.