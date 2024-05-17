خدرت ابنها لاستخراج أعضائه..العناية الإلهية تُنقذ طفل بورسعيد من مصير فتى القليوبية

أنقذت العناية الإلهية، طفل بمحافظة بورسعيد، من نفس مصير فتى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية الذي عُثر على جثمانه أبريل الماضي بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

خدرت ابنها لاستخراج أعضاءه.. العناية الالهية تُنقذ طفل بورسعيد من نفس مصير فتى شبرا الخيمة

ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة "هـ.ث.م.د" قبل تنفيذ جريمتها، حيث تبين من التحقيقات في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور أنها مطلقة ولديها طفلان هما: "محمد" 8 أعوام، وأخته 10 أعوام، وتواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بشراء الأعضاء وطلب منها تصوير طفلها عاري تمامًا وإرسال فيديوهات وصور له، وأقنعها بإعطائه علاج معين لتجهيزه لسحب العينة، وطلب منها إعطاءه جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد للطفل استوجب نقله إلى مستشفى ببورسعيد وهناك جرى غسيل معدة له، وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم في القليوبية والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

وتُواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى ضبط السيدة والتحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزين به.

كانت النيابة العامة قد كشفت في شهر أبريل الماضي تفاصيل تتعلق بالقضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بشأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات توصلت إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، فطلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن تنقل الأعضاء المنتزعة عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضا، وأخبره بأنه سيجرى. إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك".

وأضافت أن: "المتهم بعد أن نفذ ما طلب منه، كلفه (المصري المقيم في الكويت) بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبطه قبل قيامه بذلك، ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية".