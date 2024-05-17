قبيل مباراة الاهلى .. وزير الشباب يتصل بسفير مصر في تونس للاطمئنان على البعثة

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة النادي الأهلي، استعدادًا لملاقاة نادي الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا السبت.



وتوجه صبحي، بالشكر والتقدير إلى السفير المصري بتونس، لتسييره كافة الإجراءات اللازمة لبعثة الأهلي فور وصولها إلى تونس.



ويتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية بحصد الأندية المصرية لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، واستكمالًا لإنجازات المتتالية للرياضة المصرية تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة.

وأنهي صبحي المشكلة الخاصة بتوفر خدمات الانترنت باستاد القاهره الدولى استعدادا لاستقبال مباراتي الزمالك فى نهائي الكونفيدرالية والأهلى فى نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك فى ضوء التنسيق مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد علي الجاهزية الكاملة لاستاد القاهرة الدولي؛ لاستضافة المباراتين المرتقبتين وذلك من حيث توافر البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتوافر الأنترنت، وكذلك كافة متطلبات إقامة المباراتين بشكل يليق ويعكس صورة الدولة المصرية.

وأشار صبحي إلي جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.



ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فيما يواجه الأهلي السبت بعد المقبل نادي الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية اخري يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثانية عشر والنصف ظهر غد السبت باستاد القاهرة للحديث عن لقاء نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.



يخوض فريق الزمالك تدريبه الختامي في السادسة والنصف مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي.

في سياق متصل يعقد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان مؤتمره الصحفي في الواحدة والربع ظهر السبت، على أن يخوض الفريق المغربي تدريبه الأساسي في الثامنة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدارالية.

كما عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.



حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وجرت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.