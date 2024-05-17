قمة الدوري السعودي.. تشكيل الهلال لمواجهة النصر

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم الجمعة على نظيره النصر بملعب الأول بارك في قمة الدوري السعودي، التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الزعيم أمام العالمي، ويعاونه البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا وميشايل ديلجادو.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي منذ الجولة الماضية أمام الحزم، في المباراة التي فاز بها برباعية مقابل هدف.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 89 نقطة، بينما يأتي النصر وصيفًا وفي رصيده 77 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم دي أوليفييرا.