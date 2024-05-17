استخراج أوراق ثبوتية تخص 40 مواطنا في نصر النوبة

نظم المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة أسوان مبادرة مجتمعية لتوثيق واستخراج أوراق ثبوتية لأهالي أسوان المقيمين في المناطق النائية والمحرومين من الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها ولتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم .

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر والبناء بين محافظة أسوان ومديرية الأمن وإيماء إلى إجتماع المجلس الإقليمي للسكان والذي اوصي بالشراكة بين الجهات المعنية بالمحافظة.

وأكدت فاطمة عبد الباسط، منسق المبادرة لـ البوابة نيوز ، أن هدف المبادرة التي جاءت تحت رعاية المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة أسوان، هو التسهيل والتخفيف عن المواطنين المقيمين في المناطق النائية، شرط اكتمال كافة الأوراق المطلوبة، والتأكد من صحتها حيث تم رصد العديد من المشكلات منها عدم استخراج أوراق ثبوتية (شهادات ميلاد) للمواطنين بقرية وادي خريت التابعة لمركز نصر النوبة لافتة إلى أنه تعددت الشكاوى والمطالبات من أهالى قرية وادى خريت والنجوع التابعة لها، بعدم قدرتهم على استخراج أوراق ثبوتية وإصدار شهادات ميلاد، بسبب كونهم يعيشون فى مجتمع نائى وأغلبهم ينتمون إلى قبائل البدو وليس لديهم الوعى الكامل للتعامل مع الجهات الحكومية، بجانب معاناتهم فى بُعد المسافة.

وأضافت منسق المبادرة، أن الجمعيات الأهلية ومحافظة أسوان تدخلت متمثلة فى المجلس الإقليمى للسكان، تحت إشراف ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتم التنسيق مع مديرية أمن أسوان، لتنظيم قافلة تستهدف هذه المناطق النائية والمواطنين "ساقطى القيد" فى تلك القرية، موضحةً أن القافلة نجحت فى توثيق 40 حالة واستخراج شهادات ميلاد لهم من بينهم أطفال وكبار بمختلف الأعمار السنية.

وأشارت عبد الباسط، إلى أن المبادرة سوف تستكمل أعمالها فى قرى بلانة بمركز نصر النوبة وأيضاً قرى أبو الريش بمركز أسوان، لاستخراج الأوراق الثبوتية وتخفيف المعاناة على المواطنين خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم فى الحصول على الخدمات الأخرى المحرومين منها لعدم توافر أوراق ثبوتية لديهم، منها خدمات "التموين والصحة والتعليم" .

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