صحة قنا: الكشف على 917 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية



وقال عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 917 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع 187 حالة طب أطفال ، 210 حالة أمراض باطنة، و103 جراحة و 41 حالة أمراض نساء وتوليد، و248 حالة رمد، 76 حالة أسنان، و52 حالة تنظيم الأسرة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 39 حالة، و21 حالة موجات صوتية و17 حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 29 حالة وإجراء خلع أسنان 35 حالة، وتحويل 5 حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لعدد 3 حالة، مشيرا إلى أن القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 91 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

IMG-20240517-WA0032

IMG-20240517-WA0031