خاص| "عادل إمام أبي الروحي".. ابنة سعيد صالح توجه رسالة للزعيم فى عيد ميلاده

هنأت هند سعيد صالح الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل علينا اليوم، وكشفت أيضًا عن علاقة الصداقة القوية التي جمعت بين والدها وعادل إمام على المستوى الفني والشخصي.

وقالت هند في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"،: " علاقة سعيد صالح وعادل إمام لم تقتصر على الفن فقط بل جمعتهما صداقة وجيرة قوية جدًا، ووصل الأمر لما اتجوزوا اختاروا يسكنوا أمام بعض، العمارتين كانا قدام بعض، عادل إمام أب روحي بالنسبالي".

وتابعت: "كل سنة وانت طيب وبخير يا زعيم، بابا الله يرحمه كان دائمًا بيقول يا بختي بعادل إمام فنان تعشق العمل معه، في صلة ود قبل وفاة بابا وبعدها بسبب ومن غير سبب".

شكل الزعيم عادل إمام ثنائي فني متميز مع الفنان الراحل سعيد صالح، منذ بداية السبعينات، وحتى فيلم زهايمر عام 2010، الذي كان آخر أعمال سعيد صالح حيث تفاعل معه الجمهور من صدق أداء الثنائي في هذا المشهد.

بدأت معرفة الثنائي عادل إمام وسعيد صالح في مرحلة الدراسة، حيث كشف صالح عن كواليس هذه الصداقة في إحدى لقاءاته التليفزيونية، قائلًا: "إحنا كنا زملاء في مدرسة السعيدية، ومكنش حد يقدر يستحملنا في ثانوي، بس كانوا ساعات بيستحملونا عشان دمنا كان خفيف".