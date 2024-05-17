النني يودع آرسنال: "أنتم تعنون لي الكثير"

أعلن النجم المصري محمد النني، المحترف ضمن صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووجه النني رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي أرسنال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

وقال النني في رسالته: «إلى جمهور أرسنال أنا هنا لأرسل لكم رسالة وأقول لكم وداعا وأشكركم على كل شيء فعلتموه من أجلي من خلال الحب والدعم والعطف».

وأضاف النني: «سأفتقدكم كثيرا وستظلون في قلبي للأبد أحبكم كثيرا وأنتم تعنون لي الكثير ولن أنسى كيف كنتم تدعمونني».

واختتم النني رسالته قائلًا: «أراكم يوم الأحد المقبل في ملعب الإمارات لأودعكم بنفسي، أراكم قريبا».

رحيل النني عن أرسنال

ويأتي رحيل النني عن أرسنال بعد 6 سنوات قضاها مع الفريق، حيث انضم إليه قادمًا من بازل السويسري عام 2016.

وخلال تلك الفترة، لعب النني 149 مباراة مع أرسنال في جميع البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع 12 آخرين.

وخلال مسيرته مع أرسنال، حقق النني لقبين، هما كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، وكأس الدرع الخيرية عام 2017.

ويخوض محمد النني مباراته الأخيرة مع أرسنال يوم الأحد المقبل، عندما يلتقي الجانرز مع إيفرتون في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.