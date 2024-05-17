توريد 26 ألف طن قمح فى دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والذى بدأ الشهر الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس 2024، مؤكدة وصول الكمية الموردة حتى الأمس 26300 طن و337 كيلو جرام، بالشون التابعة للبنك الزراعى المصرى بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، ان المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر.

محافظ دمياط توجه بالتيسير على المزارعين خلال التوريد

وفي هذا الصدد فقد وجهت محافظ دمياط، بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 26138 فدان تم حصاد 20650 فدان حتى الآن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40695 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242661 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5037 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6139 حركة .

مشيراً إلى نجاح هيئة الميناء في الربط الإليكتروني وتطوير البرامج التفاعلية والتي تربط جميع الجهات والتي تسهل اتخاذ القرارات بصورة أسرع ودقة أكبر ، كما نوه إلى الخطوات التي تتخذها حالياً هيئة ميناء دمياط لقرب بدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي والذى سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية المطلوبة بصورة كبيرة في السوق الأوروبية في محافظة دمياط