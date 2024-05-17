وحدة تحكم كاملة من مايكروسوفت للاعبين ذوي الهمم

أعلنت مايكروسوفت وحدة التحكم "بروتيوس"، وهي مجموعة أدوات تحكم في ألعاب الفيديو بقيمة 299 دولارًا تتيح للاعبي إكس بوكس ذوي الهمم تخصيص وحدات التحكم، حيث طورت شركة الأجهزة الطرفية "بايوويف" وحدة التحكم "بروتيوس" بصفتها جزءًا من برنامج "مصمم لإكس بوكس"، مما يعني أنها طورت بالتعاون مع فرق الألعاب في مايكروسوفت.

وتتكون وحدة التحكم اللاسلكية من مكعبات صغيرة بحجم كف اليد ذات لوحات أمامية قابلة للتبديل تتضمن أزرار وحدة التحكم ولوحة الاتجاه والعصي التناظرية، وتتصل الأجزاء معًا حتى يتمكن اللاعبون من إنشاء أكثر من 100 تكوين.

ونتيجة لذلك، يمكن للاعبين الذين يستخدمون يدًا واحدة وغيرهم من اللاعبين ذوي الهمم استخدام وحدة التحكم بطريقة مريحة، ويمكن أيضًا إعادة تعيين الأزرار للحصول على تجربة خاصة، وذلك عبر التطبيق المصاحب.

وعند الإطلاق، تعمل وحدة التحكم "بروتيوس" مع ويندوز 10 وويندوز 11 و إكس بوكس Series X و إكس بوكس Series S و إكس بوكس One، وتقول "بايوويف" إنها لن تدعم PlayStation 5 من سوني أو Switch من نينتندو، مع أنها مفتوحة للشراكة مع هذه المنصات.

ومن المتوقع شحن وحدة التحكم هذا الخريف، مع أنها متاحة للطلب الأولي عبر موقع بايوويف الإلكتروني بسعر مخفض قدره 255 دولارًا في الوقت الحالي، وتتضمن المجموعة كابل شحن USB-C ودونجل بلوتوث، بالإضافة إلى أجزاء أخرى، مثل المقابض اليسرى واليمنى لإنشاء لوحة ألعاب تقليدية وجهازين طرفيين كبيرين بزر واحد.

وإلى جانب تقديم وحدة تحكم جديدة، تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحديث وحدة التحكم Xbox Adaptive البالغ سعرها 100 دولار، والصادرة في عام 2018 لمساعدة اللاعبين في إنشاء إعدادات ألعاب تكيفية، وتدعم وحدة التحكم قريبًا ملحقات إضافية، إذ يوفر كل منفذ USB قريبًا دعمًا لما يصل إلى 12 زرًا وعصا ثانية ومفتاح.

ومن المفترض أن تطرح مايكروسوفت تحديث البرنامج الثابت للجمهور في الأشهر القليلة المقبلة، مع أنها تطرحه خلال الأسبوعين المقبلين لمستخدمي برنامج إكس بوكس إنسايدر.

وعلى صعيد منفصل، بدأت مايكروسوفت بمعاينة دعم الفأرة ولوحة المفاتيح لاشتراك Xbox Cloud Gaming في شهر مارس، وتطرحه الآن للجميع بصفته نسخة تجريبية.

وتستطيع الآن بث ألعاب إكس بوكس وتشغيلها باستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح في إيدج أو كروم عبر موقع xbox.com/play.

وفي المجمل، يتوفر الدعم عند إطلاق هذا الإصدار التجريبي لما يصل إلى 26 لعبة، ويشمل ذلك فورتنايت و Sea of Thieves و Halo Infinite.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا للسماح لأصحاب أجهزة الحواسيب باستخدام تطبيق إكس بوكس فيوقت لاحق من هذا الشهر لتحديد لعبة تحتوي شارة الفأرة ولوحة المفاتيح في قسم الألعاب السحابية.

تستطيع بسهولة التبديل بين استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح أو وحدة التحكم أثناء اللعب بالألعاب، بطريقة مشابهة لما تستطيع فعله عبر جهاز الحاسوب أو جهاز إكس بوكس الداعم للإدخال عبر الفأرة ولوحة المفاتيح.

بهذه الخطوات، تسعى مايكروسوفت إلى توفير تجارب لعب مرنة وشاملة لكافة اللاعبين، مع توفير الدعم للتخصيص والوصول لجميع اللاعبين، سواء كانوا ذوي الهمم أو غيرهم، في عالم الألعاب.