المقاومة الفلسطينية: قتلنا أعلى رتبة عسكرية إسرائيلية ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم الجمعة في كلمة "متلفزة”، إن عناصر المقاومة تمكنت من قتل أعلى رتبة عسكرية إسرائيلية على الأرض منذ بداية الحرب البرية، وذلك في حي الزيتون، وذلك في تصريحات متلفزة.

وأضاف أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي يعلن فقط عن جزء من خسائره، وأن خسائره في الواقع أكبر من ذلك بكثير، مقدما التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم.

ونوه بأنّ المجاهدين تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية مختلفة بين دبابات وناقلات وجرافات في كافة محاور القتال.

وأضاف:” إننا ورغم حرصنا الكامل على وقف العدوان على شعبنا مستعدون لمعركة استنزاف طويلة للعدو ولسحبه لمستنقع لم يجنِ فيه ببقائه أو دخول أي بقعة من غزة سوى القتل لجنوده واصطياد ضباطه وهذا ليس لأننا قوة عظمى بل لأننا أهل هذه الأرض وأصحاب الحق”.

وأوضح أن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي، وأن هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي.