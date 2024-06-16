محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على المواطنين بعد أداء صلاة عيد الأضحى بطنطا

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهالي المحافظة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء خالد عبدالسلام مختار مدير أمن الغربية، العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية ، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد، حيث قام المحافظ بتبادل التهنئة مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار في تقليد سنوي.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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