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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع

معرض الزهور
معرض الزهور
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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، معرض الزهور في نسخته الأولى والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أجنحة المعرض التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية، والشتلات من منتجات كلية الزراعة بمشتهر وبمشاركة عدد من العارضين.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بتنظيم المعرض، مؤكدا أن إقامة تلك الفعاليات تساهم في خلق جيل واعي من الشباب مدرك لأهمية الزراعة وإنتاج الزهور والنباتات للمحافظة على البيئة وتجميلها.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة، أن الهدف من المعرض هو تنمية الذوق العام للطلاب، وتسويق وبيع منتجات المعرض إلى مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي بأسعار مناسبة.

معرض الزهور

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رئيس جامعة بنها معرض الزهور منتجات كلية الزراعة ناصر الجيزاوي