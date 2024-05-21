مظاهر الحزن العميق تخيم على الوجوه أثناء تشييع جثمان "منة " عروس المنيا المقتولة

شيع أهالي قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الإثنين، جثمان الفتاة الشابة "منة الله رفعت محمد" والتي قتلت بعد خطوبتها بأسبوعين، ووجدت جثتها في المقابر بعد إشعال النار بها، فيما ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص المشتبه بارتكابه الواقعة وجار التحقيق معه.

كانت محافظة المنيا، قد شهدت مساء الأحد، جريمة من أبشع جرائم الإنسانية، وهى شابة عرفت بالاخلاق وحسن السمعة و تبلغ من العمر 25 عاما تدعى "منة الله رفعت محمد" ابنه مركز بنى مزار، والتى تغيبت فجأة منذ 5 أيام من أمام أحد البنوك وهى من أسرة بسيطة بالقرية، وفجأة عثروا عليها مقتولة بجوار المقابر، ويشهد لها الجميع بأنها ليس لها أي عداوات أو مشكلات مع أحد، وكانت حسنة السمعة والسلوك.



وقال أحد أقارب الضحية، إن الفتاة قتلت وقاموا بإشعال النار في جسدها، داخل مقابر الشيخ عطا بدائرة مركز شرطة بني مزار.

وكان يوما حزينا على أهالي مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا في الساعات القليلة الماضية، عقب العثور على جثة فتاة في منتصف العشرينات من عمرها، مقتولة ومشوهة وملقاة في مدافن منطقة مقابر الشيخ عطا في ظروف غامضة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمقابر الشيخ عطا بها تشوهات، وعقب نقلها لمشرحة المستشفى، تبين أنها لفتاة تدعى " منة الله رفعت محمد" 25 سنة، ومتغيبة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ أسبوعين تقريبًا، ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات يوم الثلاثاء الماضي، ولم ترجع للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن تم العثور عليها مقتولة مساء الأحد، وجرى التحفظ على الجثة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ أسبوعين تقريبًا، ووفق شهود عيان أن تغيبها قد تم بعد مغادرتها قريتها في طريقها إلى المدينة لقضاء بعض المتطلبات يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن تم العثور عليها مقتولة مساء الأحد، حيث جرى التحفظ على الجثة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

وشهد اهالى القرية " لمنة " بحسن الخلق وهى حافظة لكتاب الله ووالدها الشيخ رفعت كان مدير لمعهد ازهرى ويعلم القرأن ووالدتها منحفظة القرأن الكريم والجميع يعلم عنهم الطيبة والأخلاق وحسن السمعة

وقال عبدالله محمد، أحد أهالي القرية :" بأي ذنب قتلت منه رفعت.. والدها رحمة الله عليه كان شيخَا في الأزهر الشريف وقرية ابشاق كلها تعرف أخلاقه وأخلاق أبناءه.. منة رفعت واحده ملتزمه دينيا وأخلاقيا ومعروف عن أهلها أن ملهومش في المشاكل ولا الأذي".

وكشف طارق محمد، ابن خالة فتاة المنيا "منة الله رفعت محمد" التي تعرضت للقتل وإشعال النار بجسدها قبل إلقاء جثتها بمقابر بني مزار شمالي المحافظة بعد أسبوعين من حفل خطوبتها، تفاصيلًا جديدة حول الواقعة المأساوية.

قال محمد، ابنة خالة "منة الله" مُعروفة بحسن الخلق وحفظها كتاب الله، وفي يوم الواقعة لقيت ربها صائمة، مضيفًا أن أجهزة الأمن حاليًا تحفظت على شخص يُرجح أن يكون هو المتهم الرئيسي بارتكاب جريمة قتلها، وذلك بعد مراجعة كاميرات كانت قريبة لمرور الفتاة قبل اختفائها بوقت قصير.

وكانت الضحية أجرت محادثة تليفونية مع هذا المتحفظ عليه، وفق شهادة ابن خالتها، لتحصيل أقساط كانت عليه لصالح الشركة التي كانت تعمل بها، ثم تحدثت زوجة هذا الشخص إلى الضحية وطلبت مقابلتها، قبل أن يبلغ بتغيبها.

وأشار ابن خالة القتيلة أن أجهزة الأمن عثرت على دبلة وخاتم الخطوبة الخاص بالفتاة منة الله بعد أن تم بيعهما إلى أحد محلات الصاغة، وجرى تتبع الشخص البائع وضبطه، وفي انتظار التحقيقات الأخيرة.

وقال "حسني مصطفى"ابن عم الفتاة المتوفاة،: "منة الله كانت حافظة لكتاب الله زي أبوها وأمها، وكل أخواتها، وتغيبت عصر الثلاثاء اللى فات بعد خروجها من أحد البنوك، لأنها شغالة في شركة خاصة وتتعامل مع العديد من العملاء".

وأضاف "تلقينا اتصالا من سيدة كان معها تلفون بنتنا، وقالت إن منة معها، ولكنها قفلت التلفون بسرعة وأختفت، بعد كدة اكتشفنا إن صفحتها على موقع التواصل فيسبوك تغيرت صورتها بشكل مريب".

وتابعت: "ماشوفناش النوم من وقت اختفاء منة، إلى أن تلقينا اتصالًا يوم السبت بالعثور على جثمان فتاة محروقة وملقاة بمدافن الشيخ عطا، ومن المحتمل أن يكون لابنة عمنا.. في اليوم التاني بعد تحفظ الأمن على الجثمان تعرفنا عليها، وتبين أنها منة".

ووجدنا منة في حالة صعبة، وتعدى عليها المتهم بالضرب على الرأس،وقام بحرقها".مؤكدا أن قوات الأمن القت القبض على أحد الأشخاص ويجرى التحقيق معه حاليًا، وطالب بإعدامه في حالة ثبوت قيامه بارتكاب الواقعة.