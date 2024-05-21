ضبط موظفة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط موظفة صحة بالغربية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالغربية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الاجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في مجال (التمريض) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمى "مزورة" عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان الوهمي - مطبوعات دعائية – هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الاجرامي").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.