مشيرة خطاب تشارك مهرجان إيزيس في رصد تجارب المبدعات تحت القصف

تلقى الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وضيف شرف المحور الفكري لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة كلمة فى الندوة الرئيسية للمحور المقرر عقد جلساتها اليوم فى الحادية عشر صباحا وحتى الرابعة مساء فى المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "مبدعات تحت القصف

كما تشارك الدكتور مشيرة خطاب بمداخلة للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول ما تتعرض له النساء في مناطق الحروب.



تدير الجلسات أ.د إيمان عز الدين أستاذ النقد والدراما بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتشارك فيها مجموعة من الباحثات العرب، د.لمى طيار من سوريا ود. إيمان عبد الستار من العراق، ود. منى عرفة من مصر، وكزيزة عمر من كردستان العراق، ود.هبة عمر من مصر، وفرميسك مصطفى من العراق /ألمانيا، ود.جهاد الديناري من مصر.



قالت المخرجة والكاتبة عبير علي مدير مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة أن النساء والأطفال على وجه الخصوص يتكبدون النصيب الأكبر من خسائر الحروب، ومثلما كان رصد جرائم الحرب وتوثيقها أمرًا ضروريًا لمحاسبة المسئولين عنها أمام المحاكم الدولية، فإنَّ الفنون وخصوصًا المسرح لها دورا مهما في هذا التوثيق من أجل الحفاظ على بقاءها في الذاكرة الجمعية، مضيفة أن مهرجان إيزيس يهدف إلى إلقاء الضوء على صانعات المسرح والإبداع النسوي بغرض الرصد والتوثيق والتطوير ومن هذا المنطلق اختار موضوع "مبدعات تحت القصف" عنوانا لندوته الرئيسية.



تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.