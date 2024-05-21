صلاح يرد على جدل رحيله عن ليفربول: "مشجعونا يستحقوا أن نقاتل مثل الجحيم"

تعهد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بمواصلة القتال مع الفريق الموسم المقبل، وذلك في رسالة قوية لجماهير الريدز بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.

وقال الفرعون المصري، إنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة في تحقيق أفضل النتائج في الموسم المقبل.

ويأتي هذا التعهد من صلاح بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة لليفربول، حيث لم يفز بأي لقب كبير باستثناء كأس الرابطة الإنجليزية.

وودع ليفربول الموسم بخسارة أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: “نحن نعلم أن البطولات هي ما يهم، وسنفعل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. يستحق مشجعونا ذلك، وسنقاتل مثل الجحيم”.

We know that trophies are what count and we will do everything possible to make that happen next season. Our fans deserve it and we will fight like hell. pic.twitter.com/HU98ACVr6q — Mohamed Salah (@MoSalah) May 20، 2024

وتؤكد هذه الرسالة استمرار صلاح مع ليفربول في الموسم المقبل، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف عام 2025.

ويعد صلاح أحد أهم لاعبي ليفربول، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة للفريق خلال السنوات الماضية.

وتتطلع جماهير ليفربول إلى عودة فريقها إلى منصات التتويج في الموسم المقبل بقيادة صلاح والمدرب الهولندي الجديد آرني سلوت.