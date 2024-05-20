مصرع وإصابة 7 أشخاص في انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز بالعياط

لقيت سيدة وطفلان مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين في حادث انهيار منزل مكون من طابقين إثر انفجار أسطوانة غاز نتيجة حدوث تسرب غاز بقرية برويش بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار منزل بقرية برويش بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز نتيجة تسرب للغاز داخل منزل مكون من طابقين مما تسبب في انهيار نتج عن الحادث مصرع سيدة وطفلين وإصابة 4 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.