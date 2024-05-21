«بطائرتين مسيرتين».. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في إيلات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء أمس الاثنين، عن استهداف هدف حيوي في مدينة إيلات (أم الرشراش) بواسطة طائرتين مسيرتين. حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

، قالت المقاومة الإسلامية بالعراق في بيان لها نشرته عبر قناتها على تليجرام: "استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونصرة لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين باستهداف هدف حيوي في إيلات (أم الرشراش) بواسطة طائرتين مسيرتين."

وأكد البيان عزم المقاومة الإسلامية العراقية على مواصلة استهداف معاقل الاحتلال الإسرائيلي.