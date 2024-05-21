وفاة طفل وإصابة شقيقته بحروق داخل شقة حلوان

لقى طفل عمره عام ونصف مصرعه، وأصيبت شقيقته التوأم بحروق إثر سقوط “شوربة” عليهما من أعلى بوتاجاز بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بوجود جثة ومصابة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعثر على جثة طفل عمره عام ونصف، مصاب بحروق في جسده نتيجة سقوط ماء مغلى عليه.

كما أصيبت شقيقته بحروق، وبعمل التحريات تبين أن الطفل المتوفى وشقيقته المصابة كانا يلهوان داخل المطبخ أثناء قيام والدتهما بالطبخ لكن الطفل شد مقبض البوتاجاز مما تسبب في سقوط حلة بها شوربة ساخنة عليهما وتسببت في اصابتهما بحروق وتوفى الطفل وأصيبت شقيقته وتم نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.