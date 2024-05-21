"الكهرباء": تنفيذ مشروعات استثمارية لدعم شبكة كهرباء جنوب الوادي

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء تسعى في اطار الخطة الاستراتيجية للشركة القابضة للكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة لكافه الأغراض الاقتصادية والاجتماعية ومتابعه احدث الأساليب التكنولوجية في توسعاتها المستقبلية والمحافظة على وحدتها القائمة بإجراء اعمال الاحلال والتجديد لمهماتها.

استعرض المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء موازنة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء للعام المالي 2024/2025 حيث خصص قطاع الكهرباء 702 مليون جنيه لاستكمال برامج الاحلال والتجديد وخفض استهلاك الوقود .

وأوضح أن قطاع الكهرباء يقوم حاليا بتنفيذ مشروعات استثمارية لدعم شبكة كهرباء جنوب الوادي وتسعى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير انبعاثات الخارجية من محطات التوليد باتباع عدد من الإجراءات تتضمن قياس الانبعاثات بالمحطات بصفه دوريه والاعتماد على الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة واستخدام مواد واضافات الوقود في حاله استخدام المازوت لخفض الانبعاثات وتحسين خواص الاحتراق للوحدات البخارية والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود في ضوء المتاح والعمل على ربط اجهزه قياس الانبعاثات بالمحطات مع جهاز شؤون البيئة حيث تم الانتهاء من ربط محطات الكريمات المركبة والبخارية بغرب أسيوط وجنوب حلوان.

كما تم تجهيز مداخن المحطات والربط مع جهاز البيئة مؤكدا الى التزام الشركة بدورها المجتمعي من خلال المشاركة الفعالة في خدمه وتنميه المجتمع المحلي بعقد دورات تخصصيه وحاسب آلي ولغة انجليزيه لأبناء العاملين لتنميه مهاراتهم التدريبية وخدمه الأهداف القومية لتطوير المراكز والقرى بتصنيع عمليه الجهد المنخفض لشركه توزيع الكهرباء طبقا لتعليمات الشركة القابضة وتوفير الشركة سيارات ميدانيه لطلاب المدارس الفنية والجامعات لمحطات الإنتاج لتنميه روح الانتماء لديهم واطلاعهم على الإنجازات التي تمت في مجالات الكهرباء ومراقبه احدث التكنولوجيات في مجال انتاج الكهرباء، ويشار الي أن خفض استهلاك الوقود هو الاهتمام الأكبر والاولوية الأولى لقطاع الكهرباء لتحقيق وفر في الوقود يبلغ قيمته أكثر من مليار دولار سنويا بما يدعم الاقتصاد القومي ويضمن الاستمرارية في تشغيل وحدات التوليد لتلبية متطلبات الاستهلاك لكافة المواطنين.

وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام المالي القادم تتضمن خفض معدل استهلاك الوقود اللازم لإنتاج الكيلووات ساعه الى اقل من 185 جراما للكيلووات بانخفاض حوالي 2 جرام مكافئ والوصول بمعدل الاتاحة الى حوالي 93% وهو من اعلى المعدلات العالمية والاستمرار في اعمال التطوير والتحديث للمشروعات خاصة محطة غرب أسيوط المركبة لمنظومة معالجة تحلية المياه الاحلال والتجديد شاملة قطع الغيار المطلوبة لمحطة غرب أسيوط والاحلال والتجديد لبعض المنظومات لمحطات الكريمات المركبة والبخارية ومحطة أسيوط الوليدية وتطوير نظم المعلومات.

وأكد أن قطاع الكهرباء نجح في خفض معدلات استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة من 214 جرام للكيلووات ساعة الى 185 جرام بفضل الاعتماد على وحدات التوليد الكبيرة وكذلك وحدات الدورة المركبة وتقليل الاعتماد على الوحدات القديمة الأكثر استهلاكا للوقود مع اجراء اعمال الصيانة المستمرة للحفاظ على كفاءة المحطات وان قطاع الكهرباء حقق رقما قياسيا عالميا في كفاءة تشغيل محطات التوليد بعد ان وصلت معدلات الإتاحة الى 92 % والخروج الاضطراري للوحدات 1.4 % مقابل 2.5 % المعدل العالمي بينما حققت شركات الإنتاج نتائج هامة لخفض معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة.