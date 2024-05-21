قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون، الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه من الممكن عودة المدربين الأمريكيين العسكريين إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، لكن لا توجد مثل هذه الخطط الآن.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي: "عمل أفراد الجيش الأمريكي هناك وقاموا بتدريب الأوكرانيين حتى فبراير 2022، لكنهم الآن لا يفعلون ذلك".

وأضاف براون أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خطط حاليًا لإعادة المدربين الأمريكيين إلى أوكرانيا.

وفي نهاية فبراير الماضي، قال ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.